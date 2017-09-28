في واقعة غريبة شهدتها الملاعب الأفريقية تم إيقاف 4 حكام في مالاوي مدى الحياة بعد تلقيهم رشوة تبلغ 20 دولارا قسموها فيما بينهم ولكن الأمر وصل إلى السلطات بعد خسارة الفريق الذي قام برشوتهم.



وأدانت لجنة الحكام في مالاوي كل من الحكم الرئيسي عزيز نيراندا ومساعديه ليمباني تشيسامبي وستيفانو غوماني بالإضافة للحكم الرابع جيمي فيري بالتلاعب بنتيجة مباراة في كأس محلية بين فريقي "نشالفو يونايتد" و "تشيتيبا يونايتد" المغمورين.

وتم افتضاح الأمر بعدما طالب نادي " نشالفو"، الذي دفع الرشوة، الحكام بإعادة الأموال التي تلقوها وذلك بعد خسارة المباراة بركلات الترجيح، ولكنهم لم يتمكنوا من إعادة سوى 15 دولارا ما دفع النادي التوجه للشرطة لاسترداد أمواله، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وكان الحكم تشيسامبي قد أنكر الحصول على حصة من هذه الأموال معربا عن آسفه الشديد أن تنتهي مسيرته بهذه الطريقة.

ومن المنتظر توقيع عقوبات أيضا على نادي "نشالفو"، ولكن لم يتم الكشف عن طبيعة هذه العقوبات إلى الآن.

