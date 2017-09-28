فك ريال مدريد بطل النسختين الأخيرتين العقدة التي لازمته في زياراته السابقة الى ملعب «سيغنال ايدونا بارك»، بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 3-1، فيما استعاد بورتو البرتغالي ذكريات 2004 باكتساحه مضيفه موناكو الفرنسي 3-0 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولطالما عانى الريال في معقل دورتموند الذي زاره في ست مناسبات سابقة، فتعادل في ثلاث وخسر مثلها، أبرزها في نصف النهائي عام 2013 حين أُذل بنتيجة 1-4 بعد أن سجل مهاجم بايرن ميونيخ الحالي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الأهداف الأربعة للفريق الألماني.

لكن الوضع كان مختلفا الثلاثاء، إذ نجح الملكي بفضل هدف في الدقيقة 18 من الويلزي غاريث بيل وثنائية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (50 و79).

وهو الفوز الثاني لفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد الأول على ابويل نيقوسيا القبرصي 3-0، فيما مني دورتموند، الذي سجل له الغابوني اوباميانغ الهدف الوحيد (54)، بهزيمته الثانية بعد تلك التي تلقاها في الجولة الأولى على يد توتنهام (1-3). وفي العاصمة القبرصية، تخطى توتنهام مضيفه ابويل نيقوسيا 3-0 حيث سجل أهداف اللقاء المهاجم هاري كين، ليواصل السبيرز تألقه هذا الموسم خارج ملعبه، بعد أن حقق السبت على حساب جاره وست هام (3-2)، فوزه الثالث على التوالي في الدوري الممتاز بعيدا عن جماهيره، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 1991-1992.

وتخلص توتنهام بفوزه في قبرص من مشكلته مع المباريات القارية بعيدا عن ملعبه، حيث فاز مرتين فقط في مبارياته الـ 11 الأخيرة.

وفي المجموعة الثانية، قاد البلجيكي كيفن دي بروين فريقه مان سيتي الى فوزه الثاني، وجاء على حساب ضيفه شاختار الأوكراني 2-0.

وعزز السيتي حظوظه ببلوغ الدور الثاني بفضل دي بروين الذي حرر فريقه في بداية الشوط الثاني بعد 45 دقيقة عقيمة بهدف رائع (48)، وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة أضاف رحيم سترلينغ الهدف الثاني (90).

وعوض نابولي الإيطالي خسارته في الجولة الأولى على أرض شاختار(1-2)، وذلك بفوزه على ضيفه فينورد بثلاثة أهداف عبر انسينيي (7) والبلجيكي مرتنز (49) والإسباني كايخون (70)، مقابل هدف للمغربي سفيان امرابط (90).

وفي المجموعة السابعة، استعاد بورتو البرتغالي ذكريات عام 2004 حين توج بلقب دوري الأبطال بفوزه على موناكو الفرنسي 3-0 في المباراة النهائية، وذلك من خلال تكرار النتيجة ذاتها أمام نادي الإمارة وهذه المرة في عقر داره ملعب «لويس الثاني».

وعوض الفريق البرتغالي سقوطه في الجولة الأولى أمام بشيكتاش التركي (1-3) بفضل أهداف، الكاميروني فنسان ابو بكر (31 و69) والمكسيكي ميغل لايون (89).

ومن جهته، حقق بشيكتاش فوزه الثاني على التوالي وجاء على حساب لايبزيغ الألماني 2-0 سجلهما الهولندي راين بابل (11) والبرازيلي اندرسون توليسكا (43).

وفي المجموعة الخامسة، اكتفى ليفربول بالتعادل مع مضيفه سبارتاك موسكو الروسي 1-1، فيما فاز اشبيلية الاسباني على ضيفه ماريبور السلوفيني 3-0.

وكانت الجولة الاولى أسفرت عن تعادل ليفربول مع اشبيلية 2-2، وماريبور مع سبارتاك موسكو 1-1. وتصدر اشبيلية الترتيب برصيد 4 نقاط مقابل نقطتين لكل من ليفربول وسبارتاك موسكو، ونقطة واحدة لماريبور.