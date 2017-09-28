حقق هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير إنجازا رائعا أمام أبويل القبرصي في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لدوري الأبطال.

وسجل كين ثلاثية فريقه، ليصبح أكثر لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى إحرازا للهاتريك على مدار العام الحالي 2017 برصيد 6 مرات، متفوقا على أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الذي سجل 3 هاتريك، وفقا لشبكة «سكاي سبورتس».

كما أشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن هاري كين بات ثاني لاعب في صفوف السبيرز يسجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا، بعد الويلزي غاريث بيل والذي سجل هاتريك أمام إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 3-4 في أكتوبر 2010.