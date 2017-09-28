توالت المصائب على موناكو ومدربه البرتغالي ليوناردو جارديم بعد الخسارة أمام بورتو (0-3) بدوري الأبطال.
وقالت صحيفة «ليكيب» إن البرازيلي خورخي مورايس الظهير الأيسر لنادي الإمارة غادر الملعب متأثرا بإصابة قوية.
وأضافت: مورايس توجه إلى حافلة الفريق مستندا على عكازين، ما ينذر بأن إصابته عنيفة، وقد تبعده فترة طويلة عن الملاعب. وتنتظر موناكو مباراة حاسمة حيث يلاقي مونبلييه يوم الجمعة المقبل بالدوري الفرنسي، الذي يحتل خلاله المركز الثاني، بنقطة عن باريس سان جرمان. أما على المستوى الأوروبي، فقد حصد الفريق نقطة وحيدة بالتعادل في الجولة الأولى أمام لايبزيغ (1-1)