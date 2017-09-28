بلغت التشيكية كارولينا بليسكوفا واللاتفية يلينا اوستابنكو المصنفتان ثالثة وثامنة على التوالي الدور ربع النهائي لدورة ووهان الصينية، احدى دورات البرمير الخمس في التنس والبالغة جوائزها مليوني دولار، فيما خرجت البولندية انييسكا رادفانسكا من الدور الثالث.

ولم تجد بليسكوفا اي صعوبة في تخطي عقبة الصينية وانغ كيانغ وتغلبت عليها 6-2 و6-1، فيما احتاجت اوستابنكو الى ثلاث مجموعات للفوز على البورتوريكية مونيكا بويغ بطلة اولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي 6-2 و3-6 و6-3.

وواصلت الاسترالية اشلي بارتي مفاجآتها وأضافت رادفانسكا الى قائمة ضحاياها بعدما تغلبت عليها 4-6 و6-0 و6-4.