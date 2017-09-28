أبرز قائد ريال مدريد، سرجيو راموس «شخصية» فريقه الملكي خلال المباراة التي فاز فيها أمام بوروسيا دورتموند ضمن دوري أبطال أوروبا.

ويرى راموس أن أداء فريقه تحسّن مقارنة بما يقوم به في الليغا، لذا يرى أن المرينغي في طريقه لتحقيق الانتصارات.

وأكد راموس «لقد كانت فرصة جيدة بعد هذه الأعوام الكثيرة أن نتمكن من تحقيق الفوز في دورتموند بالتشامبيونزليغ أمام فريق يعقد الأمور علينا دائما، وعلى ملعب به مشجعون فريدون».

وتابع «منذ الدقيقة الأولى أثبتنا شخصية الريال وهذا هو طريق الإنجازات». وأضاف «الجميل في كرة القدم هو أن هناك مباراة كل 3 أيام. كنا نتشوق لأن يستعيد الريال أفضل مستوى له، وتكون له شخصية.. معنوياتنا مرتفعة».

وحول الجدل الذي أثير للمسه الكرة بيده دون احتساب ركلة جزاء لدورتموند، رد راموس «الأمر كان سريعا جدا، لمست يدي لأن كيلور نافاس حوّل مسار الكرة، وهو أمر غير متعمد على الإطلاق. لم تكن لدي أي نية للمس الكرة بيدي».