كشف جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول مشكلة الليفر الحقيقية والتي تسببت في التعادل مع سبارتاك موسكو الروسي.

وقال هندرسون في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس «دافعنا جيدا أمام سبارتاك موسكو وقدمنا مباراة قوية، لكن مشكلتنا الرئيسية كانت في عدم القدرة على إنهاء الهجمات بالصورة المناسبة».

وتابع «كان يجب أن تنتهي هذه المباراة بتسجيلنا 3 أو 4 أهداف، لكننا لم نتمكن من ذلك، فقد وصلنا كثيرا الى المرمى وقللنا من خطورة المنافس على الدفاع».

وواصل هندرسون «كنا نرغب في ألا نتلقى هدفا في البداية حتى لا نركض طوال المباراة محاولين التعديل، لكننا لم نتمكن من ذلك، وبعد التعادل وصلنا الى مرمى الخصم أكثر من مرة دون نتيجة».

واختتم «علينا التركيز الآن على مباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي، لأنه من الضروري الاستمرار في النتائج الإيجابية بعد التغلب على ليستر سيتي».