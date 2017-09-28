سيكون العملاق الإيطالي ميلان في مهمة سهلة على أرضه ضد رييكا الكرواتي، فيما يزور ارسنال الإنجليزي بيلاروسيا للمرة الأولى في رحلة شاقة تجمعه بباتي بوريسوف، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم.

ويشكل ميلان وارسنال محط الاهتمام في المسابقة القارية لهذا الموسم، كونهما اعتادا على خوض دوري الأبطال، لكنهما سيكتفيان هذا الموسم باللعب ايام الخميس.

لكن إذا كانت مشاركة ارسنال في المسابقة القارية «الرديفة» خطوة للوراء بالنسبة لفريق المدرب الفرنسي ارسين فينغر الذي كان متواجدا في دوري الأبطال لـ 19 موسما على التوالي وتحديدا منذ 1998 ـ 1999، فإن وجود ميلان في هذه المسابقة يعتبر تقدما رغم تاريخه العريق وألقابه السبعة في دوري الأبطال.

وغاب ميلان عن المشاركة القارية منذ موسم 2013 ـ 2014 حين انتهى مشواره في الدور الثاني لدوري الأبطال على يد اتلتيكو مدريد الإسباني.

إلا أنه تمكن الموسم الماضي بقيادة المهاجم الدولي السابق فينتشنزو مونتيلا من احتلال المركز السادس في الدوري المحلي وخوض الدورين التمهيدي والفاصل من «يوروبا ليغ» للوصول إلى دور المجموعات.

«المدفعجية» للتأكيد

وفي المجموعة الثامنة، يأمل ارسنال تأكيد بدايته القوية في المسابقة التي شارك فيها للمرة الأخيرة خلال موسم 1999 ـ 2000 حين انتقل اليها من دوري الأبطال نتيجة إنهائه دور المجموعات في المركز الثالث، لكن المهمة لن تكون سهلة في زيارته الأولى إلى بيلاروسيا.

وسيتحمل لاعبو أرسنال مشقة السفر لمسافة 2000 كلم من أجل أن يحلوا ضيوفا على باتي بوريسوف الذي لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته القارية السبع الأخيرة على أرضه.

ويتمنى ارسنال أن يذهب في المسابقة حتى النهاية وأن يرى التتويج في نهاية الطريق، خلافا لعام 2000 حين خسر النهائي بركلات الترجيح أمام غلطة سراي التركي بعد تعادلهما 0 ـ 0 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويلعب أيضا ايفرتون - ابولون القبرصي، وأتلانتا - ليون، نيس - فيتيس، سكندربو - يانغ بويز، بارتيزان بلغراد - دينامو كييف، سبورتينغ براغا - باشاك شهير، لودوغوريتس - هوفنهايم، ايك اثينا - اوستريا فيينا، لوغانو - ستيوا بوخارست، كولن - ريد ستار بلغراد، ريد بول سالزبورغ - مرسيليا، كونيا سبور - فيتوريا غيمارايش، اوسترسوند - هرتا برلين، اتلتيك بلباو - زوريا لوهانسك، لاتسيو - زولته فاريغيم، زينيت - ريال سوسييداد.