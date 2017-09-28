حقق برشلونة الإسباني فوزا مهما في دوري أبطال أوروبا، يوم أمس الأربعاء، على أرض سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدف نظيف جاء "هدية" من الخصم إذ سجله مدافع لشبونة سيباستيان كواتيس في مرمى فريقه.



ومن اللافت هذا العام، أن برشلونة حصل على الكثير من الأهداف من أقدام خصومه في بطولة الدوري التي يتصدرها بسجل خال من الهزائم في 6 مباريات.



والغريب أن الأهداف الخاطئة التي احتسبت لبرشلونة في الدوري، تأتي في عددها في المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق هذا الموسم التي يتصدرها ليونيل ميسي.



ففي مباراة برشلونة الأخيرة في الدوري مع جيرونا، حصل رفاق ميسي على هدفين عن طريق أخطاء المدافعين. كما استفاد الفريق الكاتالوني من هدف خاطئ في مباراته الافتتاحية بالدوري ضد ريال بيتيس والتي انتهت بهدفين نظيفين. يضاف إلى ذلك الهدف الخاطئ في مباراة لشبونة بدوري الأبطال.



ويتصدر ميسي قائمة هدافي برشلونة في الدوري برصيد 9 أهداف، يليه الأهداف الخاطئة وعددها 3، ثم دينيس سواريز وباولينيو بهدفين لكل منهما، ثم سيرجيو روبيرتو ولويس سواريز وجيرارد بيكيه بهدف لكل منهم.