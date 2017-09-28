حقق تشلسي الإنجليزي فوزا قاتلا على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، بنتيجة 2-1، يوم أمس الأربعاء، في المرحلة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.



وقلب تشلسي تأخره بهدف نظيف إلى فوز، بفضل هدف قاتل سجله البديل ميشي باتشواي في الدقيقة 90.



وضع اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان أتليتيكو في المقدمة في الدقيقة 40، بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء في مرمى زميله السابق الحارس تيبو كورتوا.



وعادل ألفارو موراتا مهاجم ريال مدريد السابق الذي قضى أيضا بعض الوقت في فئات الشباب في أتلتيكو النتيجة لتشيلسي، مستفيدا من تمريرة إيدن هازارد العرضية في الدقيقة 60.



وحل باتشواي بدلا من موراتا قبل 7 دقائق من النهاية، ليسجل في آخر دقيقة ويلحق أول هزيمة بأتلتيكو على أرضه منذ سبتمبر 2015.