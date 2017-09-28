أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالنجم الأسطوري الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا لمحترفين التنس، واصفا اياه بالكنز الكبير للاسبان وبكونه اللاعب المفضل بالنسبة له.
وأثنى دونالد ترامب خلال لقائه برئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي، في البيت الأبيض على النجم الرائع رافائيل نادال صاحب الحضور الاستثنائي في عالم الكرة الصفراء، قائلاً: "أحب رافايل نادال وهو اللاعب المفضل لدي، إنه كنز كبير ورائع لإسبانيا".
وأكمل الرئيس الأمريكي الذي كان دائم الحضور في المدرجات بملعب "أرثر آش" لمتابعة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بقوله: "رافايل يريد الفوز دائماً، وهو الفائز دائماً بكل تأكيد، ويظل واحد من الرياضيين الكبار المفضلين بالنسبة لي".