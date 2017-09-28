نشر حساب نادي ​ريـال مدريد​ الرسمي على موقع التواصل "إنستغرام" هذه الصورة التي تُظهر نجمه كريستيانو رونالدو وهو يحمل قميص مكتوب عليه "400"، في إشارة الى أنه خاض 400 مباراة مع النادي الملكي منذ إنضمامه اليه، وإلى جانبه زملائه في الطائرة.



من جهة أخرى كشفت صحيفة "marca" الإسبانية أن ​النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو​ قد طالب ناديه الإسباني ريـال مدريد بأن يدفع له نفس قيمة راتب لاعب نادي برشلونة ليونيل ميسي.



ويشعر رونالدو حالياً بأن راتبه قد أصبح غير كافي خاصة بعد الإنتقلات الضخمة التي حصلت ومنها صفقتي نيمار وكيليان مبابي.



واشارت الصحيفة أن رونالدو قد أوضح مطالبه للنادي الملكي لكن الأخير حالياً يرفض تلبيتها.



وتشير التقارير الى أن ميسي قد جدد عقده مع برشلونة وسيكون راتبه السنوي 25 مليون يورو، أي ما كان يتقاضاه نيمار قبل رحيله عن برشلونة.