في خبر مفاجئ، أكدت تقارير ألمانية أن صناع القرار بنادي "بايرن ميونخ" باتوا على مقربة من تحديد مصير المدرب كارلو أنشيلوتي بعد خسارته المدوية ضد باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.



ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مستقبل أنشيلوتي بات على حافة الهاوية بعد تلك الخسارة، خاصة أن المدرب الإيطالي فشل بالتعامل مع مباراة أمام خصم قوي مثل باريس.



في حين يتناقل صحفيين ألمانيين خبراً بأن قرار إقالة أنشيلوتي خلال اليوم قد يكون وارداً في ظل مباحثات جارية داخل أروقة إدارة النادي البافاري.



لكن ذلك يبقى تكهنات حتى اللحظة في ظل عدم تأكيد النادي البافاري لأي من تلك الأخبار التي تنتشر بين الصحف الألمانية عن قرار إقالة أنشيلوتي.