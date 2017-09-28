أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس الملك، التي يحمل فريق برشلونة لقبها العام الماضي.



وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة للأندية البارزة، حيث يستهل برشلونة، رحلة الدفاع عن لقبه، بمواجهة ريـال مورسيا، بينما يلتقي ريـال مدريد نظيره فوينلابرادا.



وتقام المباراة الأولى لبرشلونة وريـال مدريد خارج الديار، يوم 25 أكتوبر المقبل، على أن تكون العودة في 29 نوفمبر.



ويواجه إشبيلية نظيره كارتاخينا، بينما يلتقي أتلتيكو إلتش، وفورمينتا بأتلتيك بلباو، وريال سوسيداد مع لليدا، كما يلعب فياريال أمام بونفيردينا.



ويواجه فالنسيا مع نظيره ريـال سرقسطة، ويلعب مالاجا مع نومينسيا وليجانيس ضد بلد الوليد، ريـال بيتيس أمام قادش، وإسبانيول وتينريفي.



وسينافس خيتافي نظيره ديبورتيفو ألافيس، كما يلعب ديبورتيفو لاكورونيا أمام لاس بالماس.



يُذكر أن برشلونة حصل على اللقب في آخر 3 نسخ أعوام 2015 و2016 و2017، وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بكأس ملك إسبانيا بواقع 29 مرة.



ولم يحقق ريـال مدريد البطولة سوى 19 مرة، آخرها في 2014 بعد التغلب على برشلونة في ملعب "ميستايا" وهي البطولة الوحيدة التي فشل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي في التتويج بها خلال مسيرته مع الفريق.