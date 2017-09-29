تعاقد كليفلاند كافالييرز مع لاعب شيكاغو بولز دواين وايد، المتوج بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ثلاث مرات، لينضم مجددا الى صديقه وزميله السابق ليبرون جيمس. وحرر بولز ابن الخامسة والثلاثين بعد موسم واحد فقط في صفوفه، لينضم الى كليفلاند لعام واحد مقابل اكثر 2.3 مليون دولار.

وكان من المفترض أن يتقاضى وايد مبلغ 23.8 مليون يورو عن موسم 2017/2018، لكنه قرر انهاء مغامرته مع شيكاغو الذي خاض معه 60 مباراة الموسم الماضي وسجل ما معدله 18.3 نقطة في المباراة الواحدة مع 3.8 تمريرات حاسمة، وهو أضعف مردود له في الدوري من حيث النقاط منذ موسمه الأول في العام 2003.

وقال وايد في بيان «لا مكان افضل للعب على أعلى مستوى. كليفلاند يثق بمواهبي، وبما يمكنني ان اجلبه الى فريق منافس كلاعب وقائد. اتطلع للاتحاد واللعب مجددا مع شقيقي ليبرون». وبدأ وايد مشواره مع ميامي هيت في 2003 وبقي في صفوفه حتى الموسم قبل الماضي وتوج معه باللقب عام 2006 بصحبة العملاق شاكيل اونيل وعامي 2012 و2013 بصحبة «الملك» ليبرون جيمس.

وتابع وايد «فزنا باللقب مرتين معا وآمل في تحقيق الثالث».

أما جيمس فقال «هو أحد أفضل اصدقائي. يبدو الامر كأنك في اليوم الاول من المدرسة، ولست متأكدا من هوية زملائك. وعندما تدخل الى الصف ترى احد اصدقائك هناك.. هذا هو شعوري راهنا».

وخاض وايد مباراة كل النجوم «اول ستارز» السنوية في 12 مناسبة بين 2005 و2016 واحرز الذهبية الاولمبية في 2008، لكن مستواه تراجع في السنوات الأخيرة بسبب الاصابات التي لاحقته.

وعزز كليفلاند تشكيلته، التي تضم الى جيمس، ديريك روز، جاي كراودر، ايزياه توماس، جاي آر سميث وكيفن لوف.