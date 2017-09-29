يأمل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون توديع حلبة سيبانغ بأفضل طريقة وتعزيز صدارته للترتيب العام، عندما يخوض الأحد المقبل جائزة ماليزيا الكبرى للفورمولا واحد للمرة الأخيرة لأن القيمين عليها قرروا عدم مواصلة المشوار الذي بدأ مع الفئة الأولى منذ 1999.

وشتان بين سباق سيبانغ الموسم الماضي وذلك المقرر في نهاية الأسبوع الحالي، إذ يتربع هاميلتون على صدارة الترتيب العام بفارق 28 نقطة عن سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل، بينما خرج من سباق العام الماضي متخلفا بفارق 23 نقطة عن زميله المعتزل الألماني روزبرغ بعد تعرض محرك سيارته لعطل دفعه للتلميح بمؤامرة تحاك ضده. وترك هاميلتون ماليزيا العام الماضي ومعنوياته في الحضيض لدرجة أنه سرت شائعات عن احتمال اعتزاله، لكن الوضع مختلف تماما بالنسبة لسباق هذا الأسبوع، إذ يدخل بطل العالم ثلاث مرات الى حلبة سيبانغ مع انجاز تحطيم الرقم القياسي لبطل العالم سبع مرات الألماني ميكايل شوماخر من حيث عدد الانطلاقات من المركز الأول.

وسيسعى فيتل إلى التعويض على حلبة يحمل رقمها القياسي من حيث عدد الانتصارات (4) أمام مواطنه الأسطورة شوماخر (3)، فيما حقق هاميلتون فوزا واحدا عام 2014.