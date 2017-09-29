أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2022 المقررة في 13 مدينة ستقام في الثاني من ديسمبر في دبلن.

وستوزع المنتخبات الـ 55 على 10 مجموعات، بواقع 5 أو 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، على أن يتأهل البطل والوصيف إلى النهائيات.

وتبقى هناك أربعة مقاعد سيحدد أصحابها في مارس 2020 من خلال البطولة الجديدة التي أقرها الاتحاد القاري في 2014 وهي دوري الأمم الأوروبية الذي ينطلق رسميا اعتبارا من 2018.

وأقرت هذه البطولة في عهد الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني، وستنحصر بموجبها واعتبارا من 2018 معظم المباريات الودية للمنتخبات ببطولة تشمل 4 مناطق (من مختلف المستويات بحسب تصنيف الاتحاد الاوروبي)، وستوزع على مجموعات من 3 أو 4 منتخبات.

وتبدأ البطولة في سبتمبر 2018 بعد نهائيات كأس العالم المقرر اقامتها الصيف المقبل في روسيا، وتختتم في يونيو 2019، على أن تعرف هوية المنتخبات التي ستحصل على البطاقات الأربع المؤهلة الى كأس أوروبا في مارس 2020.

وستكون النسخة الـ 16 من كأس أوروبا احتفالية لأنها تتوافق مع الذكرى الستين لانطلاق البطولة القارية، ولهذا السبب اتخذ القرار بتوزيعها مبارياته النهائيات على 13 مدينة من 13 دولة، لكن هذا الأمر لا يمنح البلد المضيف حق التأهل مباشرة الى البطولة المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو.

وتحتضن دبلن ثلاث مباريات في دور المجموعات وواحدة في الدور الثاني، فيما سيكون ملعب «ويمبلي» في لندن مسرحا لمباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

أما المدن الأخرى المضيفة للنهائيات فهي امستردام، باكو، بلباو، بروكسل، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، ميونيخ، روما وسان بطرسبورغ.