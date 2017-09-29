يخوض موناكو حامل اللقب المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم في أجواء حزينة بعد خسارته الثقيلة بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل موناكو إلى مباراة مونبلييه بمعنويات مهزوزة تماما بعد الهزيمة القاسية التي مني بها على أرضه ضد بورتو البرتغالي 0-3، وهي نفس النتيجة التي تحققت عندما خسر نهائي المسابقة القارية عام 2004 أمام الفريق ذاته.

ويقبع نادي الامارة في ذيل مجموعته بنقطة واحدة من مباراتين بعدما تعادل في الجولة الأولى مع الوافد الجديد إلى المسابقة لايبزيغ الألماني (1-1)، وهو سيحاول جاهدا أن يمحو الصورة التي ظهر بها في لقاء الثلاثاء.

ولكن المهمة لن تكون سهلة، لاسيما أن مونبلييه أوقف في المرحلة السابقة مسلسل الانتصارات المتتالية لسان جرمان بإجباره على التعادل معه دون أهداف.

وتحدث الهداف الكولومبي راداميل فالكاو عما اختبره موناكو ضد فريقه السابق بورتو، قائلا «كانت مباراة صعبة للغاية. من الصعب شرح ما حصل»، مضيفا «نشعر بالإحباط لأننا حصلنا على فرص للتسجيل، لكن بورتو سجل أولا ثم قدم بعدها أداء تكتيكيا صلبا. يجب أن نحافظ على تماسكنا وقوتنا الذهنية».

ومن جهته، أمل جارديم أن يكون رد فعل لاعبيه جيدا أمام مونبلييه الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة أمام نادي الامارة ولم يفز عليه في أي من المباريات التي جمعتهما منذ موسم 1994-1995، قائلا «اعتدنا أن يكون رد فعلنا جيدا. إن كان بالفوز أم لا، لطالما قام الفريق بهذا الأمر».