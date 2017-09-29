بنفيكا ضحية بازل.. وسلتيك «سواها»

ضرب باريس سان جرمان بقوة بقيادة الثلاثي الهجومي «أم سي ان» ووجه رسالة شديدة اللهجة الى خصومه، بعد فوزه الكبير على ضيفه العريق بايرن ميونيخ 3-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقدم اليافع كيليان مبابي والأوروغوياني أدينسون كافاني والبرازيلي نيمار أداء ضاربا وضع فريق العاصمة الفرنسي في صدارة مجموعته الثانية التي شهدت فوز سلتيك الأسكتلندي على مضيفه أندرلخت البلجيكي 3-0.

وكان «بي أس جي» عاد من غلاسغو بفوز كاسح على سلتيك بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، وتغلب بايرن على ارضه على أندرلخت بثلاثية.

وصحيح أن البافاري حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2013، استحوذ على الكرة اكثر من سان جرمان، إلا أن الأخير عرف بهجماته المرتدة وتنظيمه ضرب دفاع الفريق الألماني المنقوص من ماتس هوملس وجيروم بواتينغ، اذ فضل المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي الاعتماد على نيكلاس سولي والإسباني خافي مارتينيز.

وفي المباراة الثانية على ملعب كوسنتانت فاندن ستوك، سجل لي غريفيث (38) والسنغالي كارا مبودجي (50 خطأ في مرمى فريقه) وسكوت سينكلير (90). أهداف سلتيك الذي تساوى بثلاث نقاط مع بايرن.

ويعد هذا أول فوز لسلتيك خارج ارضه في البطولة منذ 2012. كم كما حقق برشلونة فوزا هزيلا 1-0 بنيران صديقة على مضيفه سبورتينغ البرتغالي، واستعاد يوفنتوس الإيطالي الوصيف توازنه بفوزه على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 2-0 في المجموعة الرابعة.

ورفع البارسا رصيده الى ست نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 3 نقاط لكل من يوفنتوس وسبورتينغ، وبقي أولمبياكوس من دون رصيد.

وبقي البلوغرانا الطرف الأفضل لكن من دون ان ينجح بترجمة الفرص التي سنحت للاعبيه، وجاء الهدف عبر الأوروغوياني سيباستيان كوتس خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49.

وفي المباراة الثانية، خطف المهاجم الدولي الأرجنتيني البديل غونزالو هيغواين الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 69.

وأضاف فريق «السيدة» الهدف الثاني عبر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 80.

وخطف تشلسي بطل انجلترا فوزا قاتلا على مضيفه أتلتيكو مدريد في الثواني الأخيرة 2-1 في المباراة الأولى له على ملعبه الجديد «واندا متروبوليتانو»، فيما حقق روما الإيطالي فوزه الأول على مضيفه قرة باخ الأذربيجاني 2-1 في المجموعة الثالثة.

وتقدم الأتليتي عبر الفرنسي أنطوان غريزمان (40 من ركلة جزاء)، وسجل تشلسي بواسطة الإسباني ألفارو موراتا (60) والبلجيكي باتشواي (93).

وفي المباراة الثانية، نغص روما الإيطالي فرحة جماهير العاصمة الأذربيجانية (باكو) باستضافة أول مباراة في تاريخها بدور المجموعات، بعد عودته بنقاط الفوز أمام مضيفه قره باخ 2-1.

وافتتح فريق الذئاب التسجيل عن طريق مدافعه مانولاس (7)، وأضاف المهاجم البوسني ادين دزيكو الثاني (15).

وقلص قره باخ النتيجة عن طريق البرازيلي هنريكي (29).

وعاد مان يونايتد من موسكو بفوز كبير على مضيفه سسكا موسكو الروسي 4-1 في المجموعة الأولى.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو (4 و27) والفرنسي انطوني مارسيال (19 من ركلة جزاء) والأرميني مخيتاريان (57) لـ «المان» وكونستانتين كوتشاييف (90) لسسكا موسكو.

ورفع اليونايتد رصيده الى ست نقاط في صدارة المجموعة بعد ان كان تغلب على بازل السويسري 3-0 في الجولة الأولى.

وسحق في المجموعة عينها بازل على ضيفه بنفيكا البرتغالي 5-0 محققا فوزه الأكبر في دوري الأبطال، وبقي بنفيكا من دون نقاط بعد أن تلقى الخسارة الثانية إذ سقط أمام الفريق الروسي في الجولة الأولى 1-2.