فتح أسطورة بايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان النار على الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الپافاري، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقال كان: «لعبنا ضد سان جرمان دون أي خطة على الإطلاق وخاصة حينما نخسر الكرة، فلم أكن أعرف حقا ما الذي أخبرهم به أنشيلوتي في اللقاء».

وتابع: «الخصم كان يتمكن من القيام بـ20 أو 25 تمريرة عند تسلم لاعبيه الكرة، وكنا لا نستطيع القيام بأي شيء، وتشعر أن كل لاعب يقوم بما يحلو له دون وجود خطة حقيقية».

واختتم «الهزيمة كانت سيئة للغاية مع وجود تخبط وعشوائية غير مفهومة رغم أن هجمات باريس كانت متشابهة ولكننا لم نتمكن من إيقافهم».