أكد مدافع أتلتيكو مدريد خوان فران عقب هزيمة فريقه (1-2) أمام تشلسي بدوري أبطال أوروبا أن هذه المباراة ستساعد الروخيبلانكوس «ليكونوا أفضل في المستقبل»، مبرزا «الطريقة الفريدة» التي لعب بها «البلوز» الذي أكد أنه فريق «قوي للغاية».

وقال: «كانت مباراة صعبة أمام فريق عظيم ولديه مدرب فذ مثل الإيطالي أنطونيو كونتي.

وأضاف مدافع الأتليتي ان المنافس يلعب بطريقة فريدة، والمباراة ستساعدنا كي نصبح أكثر قوة، وهي فرصة لإدراك أن هناك فرقا قوية للغاية مثل تشلسي».

وأردف نجم أتلتيكو: «مقتنع بأننا سنفوز بكل المباريات الباقية، هذا الفريق يحب الانتصارات»، معربا عن شعوره بـ«الفخر الشديد والسعادة باستكمال 300 مباراة» مع الفريق على الرغم من شعوره بالحزن «لأن هذه المواجهة انتهت بالهزيمة».