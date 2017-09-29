وصف جوردي ألبا ظهير برشلونة مباراة فريقه أمام سبورتينغ لشبونة بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بـ «الصعبة». وقال ألبا عقب المباراة التي أقيمت في لشبونة: «سبورتينغ، كان خصما صعبا يعرف ما الذي يلعب عليه، ويتمتع بلاعبين سريعين على جانبي الملعب، وأعتقد أنه قدم مباراة كبيرة». وأضاف: «حالفنا الحظ في اللعب بدفاع جيد»، معترفا بأن أبناء لشبونة كانت أمامهم الكثير من الفرص للفوز باللقاء. وتابع «يجب تحسين الأمور دائما، لكن الأداء كان جيدا، وكذلك حماس الفريق».

وعن أداء نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز أنه «لن يسجل دائما في كل مباراة» مشيرا إلى أن «الأهم أنه في كل مباراة، وكل لعبة يجعلنا نلعب بشكل أفضل».