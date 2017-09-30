كما توقعنا في مقال سابق تم نشره على موقعكم سبورت 360 عربية بعنوان “هل يكون رومان رينز هو “قاتل أساطير المصارعة”؟، تحدثنا فيه عن تفكير إدارة WWE في أن يكون رومان رينز هو رصاصة الرحمة لكل أساطير المصارعة.



فبعد أن واجه رومان رينز الأسطورة أندرتيكر وفاز عليه في راسلمينيا 33، قام الحانوتي بخلع قبعته ورداءه وقفازه في لحظة مؤثرة تشير إلى اعتزاله المصارعة الحرة.



وما حدث اليوم في عرض نو ميرسي، ربما يؤكد رغبة إدارة WWE، في أن تكون صورة رومان رينز للجماهير “أكثر وأشد كراهية”.



حيث واجه رومان رينز النجم جون سينا في مهرجان نو ميرسي 2017، وحقق الفوز عليه، ليقوم جون سينا بعد المواجهة برفع يد خصمه رينز في روح رياضية عالية، ثم ينزل من الحلبة، ليجلس على الأرض حزينا بعد الخسارة.



ثم يذهب سينا إلى الجماهير ويقوم باحتضان طفل صغير في لحظة مؤثرة تفهمها جماهير المصارعة، وتجول هتافها السلبي ضد سينا في بداية المواجهة، إلى هتاف “شكرا سينا”، ربما في إشارة إلى إدراك الجماهير أن سينا قد اعتزال بالفعل بعد مواجهة رينز.



لينتشر بعد ذلك هاشتاج “شكرا_سينا” على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والغريب في الأمر أن اتحاد WWE دعم هذا الهاشتاج!



قد يكون كل ما سبق مجرد استنتاجات.. ولكن عندما يخرج الكلام من فم جون سينا، فإن هذه الاستنتاجات ربما تتحول إلى يقين.

حيث أجرى سينا مقابلة في فقرة Raw Talk بعد انتهاء مهرجان نو ميرسي 2017، ليجيب على السؤال الذي تسبب في حالة جدل بين الجماهير بعد انتهاء مواجهته ضد رومان رينز .



وهذا السؤال هو .. هل اعتزل جون سينا؟



وبالفعل كان الرد صادماً من جانب سينا لعشاقه ومحبيه عندما لم ينفي هذا الأمر، ولمح إليه، وقال إنه بالفعل يفكر في أن يكون له دور مختلف مع الاتحاد خلال مسيرته المقبلة.