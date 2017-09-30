عادت التقارير التي تؤكد رغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل عن نادي ريال مدريد إلى الظهور مرة أخرى.



النجم البرتغالي يعاني بسبب الملاحقات القضائية في إسبانيا والتي تتهمه بالتهرب الضريبي.



في حال تم الحكم على رونالدو فإنه سيكون ملزما بدفع 13 مليون يورو، وهو الأمر الذي دفعه إلى مطالبة إدارة ناديه بحل المشكلة ودفع هذا المبلغ.



وفقا لـ"دون بالون" فإن صاروخ ماديرا أبلغ فلورنتينو بيريز بأنه مستعد للرحيل عن "سانتياغو برنابيو" في حال لم يوافق على طلبه.



وكان قد ارتبط اسم رونالدو طوال الصيف الماضي بالانتقال إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد لكنه قرر في نهاية المطاف البقاء مع النادي الملكي.



ويوم الثلاثاء الماضي، نجح رونالدو في إحراز هدفين بملعب "سيغنال أيدونا بارك" ليسهم في خطف النقاط الثلاث من غريمه بوروسيا دورتموند وصدارة مجموعته في دوري الأبطال.