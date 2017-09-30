لا يُمكن لأي متابع لكرة القدم أن يسنى اللمسات الرائعة لمدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان عندما كان يلعب كرة القدم مع الفريق الاسباني، حيث كمان يُقدّم افضل اللقطات على ارض الملعب ليبهر العالم اجمع فيها.



ويمتلك ريال مدريد حالياً لاعباً شبيهاً نوعاً لطريقة لعب زيدان وقدرته على المرواغة في وسط الملعب وامتلاك الكرة لاكبر وقت ممكن بالاضافة الى امكانياته العالية في التمرير والتقدم نحو الامام، إنه بالفعل الاسباني ايسكو.



حساب الدوري الاسباني على موقع "تويتر"، نشر فيديو رائع يتضمن لقطات لكل من زيدان وايسكو بلباس ريال مدريد.