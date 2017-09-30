تعرض الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو إلى حادث سيارة في هولندا كاد يودي بعمره لولا أنه كان يربط حزام الأمان.



بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام البريطانية فإن مهاجم مانشستر سيتي كان متجها لحضور حفل غنائي في هولندا لكنه تعرض إلى حادث اصطدام بالسيارة التي كان يركبها وكسرت بعض أضلاعه!



وتؤكد الصحف البريطانية أن فترة تعافي أغويرو ستمتد إلى نحو شهرين، وبالتالي سيغيب عن فريقه خلال هذه الفترة المهمة من الموسم.



وقع الحادث بالقرب من العاصمة الهولندية أمستردام، وتظهر الصور أن الوسائد الهوائية ساهمت في تفادي أضرار أكبر.



وفي وقت لاحق، اصدر نادي مانشستر سيتي بياناً اكد فيه حصول الحادث وان اللاعب سيخضع لفحوصات طبية من طبيب الفريق اليوم الجمعة لمعرفة مدى خطورة اصابته.



وكانت الشرطة الهولندية قد كشفت عن إصابة شخصين بجراح بعد حادث سيارة وأكدت نقلهما إلى المستشفى لكنها لم تكشف هويتهما.





