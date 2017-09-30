واصلت اندية ارسنال الانجليزي ولاتسيو وميلان الايطاليان ونيس الفرنسي وزينيت الروسي انطلاقتها القوية في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم، وحقق كل منها فوزه الثاني على التوالي في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وعاد ارسنال بفوز كبير من ارض مضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي باربعة اهداف لثيو والكوت (9 و23) وروب هولدينغ (25) والفرنسي اوليفييه جيرو (49 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للصربي ميركو ايفانيتش (28) وميخائيل غورديتشوك (67) ضمن المجموعة الثامنة.

وتغلب لاتسيو على ضيفه زولته فاريغيم البلجيكي بصعوبة بهدفين للاكوادوري فيليبي كايسيدو (18) وتشيرو ايموبيلي (90)، وميلان على ضيفه رييكا الكرواتي 3-2.

واكرم نيس وفادة ضيفه فيتيس ارنهم الهولندي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الحسن بليا (16 و82) والان سان - ماكسيميليان (45) ضمن المجموعة الحادية عشرة.

وفض زينيت سان بطرسبورغ شراكة صدارة المجموعة الثانية عشرة مع ضيفه ريال سوسييداد الاسباني بالفوز عليه بثلاثة اهداف للارجنتيني اميليانو ريغوني (5) والكسندر كوكورين (24 و60) مقابل هدف لدييغو يورنتي (41).

وكان كولن الالماني ومواطنه هرتا برلين واتلتيك بلباو الاسباني اكبر الخاسرين في الجولة الثانية بسقوط الاول امام ضيفه النجم الاحمر الصربي بهدف للغاني ريتشموند بواكواي في الدقيقة 30، والثاني امام مضيفه اوسترسوند السويدي بهدف وحيد سجله العراقي بروا نوري (23 من ركلة جزاء)، والثالث امام ضيفه زوريا لوغانسك الأوكراني 0-1 ايضا سجله ايغور خاراتين (26).

وفي المجموعة الثالثة، فاز لودوغوريتس البلغاري على هوفنهايم الألماني 2-1.

وفي المجموعة الخامسة، انتزع ابولون ليماسول القبرصي نقطة ثمينة من مضيفه ايفرتون الإنجليزي بتعادله مع بعشرة لاعبين 2-2.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل ايضا ليون الفرنسي مع اتالانتا الإيطالي 1-1.