يتفوق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني بفارق لقبين فقط عن غريمه المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني في الرصيد الإجمالي الذي حققه كل منهما من الجوائز الفردية، والتي تشمل «الكرة الذهبية» و«ذا بيست»، اللتين تمنحان لأفضل لاعب في العالم، بالإضافة إلى جائزتي «الحذاء الذهبي» المحلي والقاري.

وأمام رونالدو فرصة لتعزيز الفارق وهي ذات الفرصة التي يتمتع بها ميسي لمعادلة رصيد غريمه أو على الأقل تقليص الفارق، بعدما رشحا معا لجائزة «ذا بيست» التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم لعام 2017، كما سيترشحان أيضا لجائزة «الكرة الذهبية» التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» لأفضل لاعب في العام.

وبحسب تقرير لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن رونالدو نال خلال مسيرته 23 جائزة فردية مقابل 21 جائزة لميسي.

فجائزة «الكرة الذهبية» أحرزها رونالدو أربع مرات مقابل خمس مرات لميسي، أما جائزة «ذا بيست» فحققها رونالدو مرة واحدة في عام 2016، بينما لم ينلها ميسي حتى الآن بعد فك الارتباط بين «الفيفا» و«فرانس فوتبول» العام الماضي.

ونال الثنائي «الأرجنتيني والبرتغالي» جائزة لاعب العام مرة واحدة، والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم، فأحرزها رونالدو في عام 2008، فيما حققها ميسي في العام الموالي.

ويتساوى الأرجنتيني والبرتغالي في التتويج بجائزة «الحذاء الذهبي» التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بواقع أربع مرات لكل لاعب.

أما جائزة «البيتشيتشي» التي تمنح سنويا لأفضل هداف في الدوري الإسباني، فحصلا عليها ميسي ورونالدو أربع مرات.

ونال رونالدو لقب هداف دوري أبطال أوروبا ست مرات مقابل خمس مرات لغريمه الأرجنتيني، فيما نال البرتغالي رونالدو جائزة أفضل لاعب في الموسم الرياضي من قبل الاتحاد الأوروبي (يويفا) ثلاث مرات مقابل مرتين لميسي.

وبالإضافة إلى هذه الجوائز، فقد نال رونالدو وميسي ألقابا فردية أخرى أقل شأنا مثل تتويج ميسي بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية مرتين وحصوله على «الكرة الذهبية» في مونديال 2014 بالبرازيل، وهو ما يعزز رصيده أمام غريمه البرتغالي.