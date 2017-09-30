وصل اللاعب الفرنسي، أوليفيه جيرو، إلى الهدف رقم 100 له مع أرسنال في مختلف المسابقات بعد تسجيله في مرمى باتي بوريسوف البيلاروسي خلال المباراة التي انتهت بفوز الجانرز (4-2) لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وقالت شبكة «أوبتا» العالمية: إن جيرو أحرز 100 هدف منذ عام 2012، مقسمة إلى: 6 ضربات جزاء، و59 هدفا بالقدم اليسرى، و10 باليمنى، و31 بالرأس، إلى جانب هدف وحيد بضربة مقصية.

وأضافت الشبكة ان جيرو هو اللاعب رقم 19، الذي يصل إلى 100 هدف مع أرسنال. ومن حيث سرعة تسجيل المئوية، فإنه يأتي في المركز الـ 12، أسرع بمباراة واحدة من الهولندي روبين فان بيرسي، حيث سجل المهاجم الفرنسي أهدافه الـ 100 في 237 مباراة فقط.

أما شبكة «سكاي سبورتس»، فأبرزت أن جيرو هو الوحيد الذي يملك 100 هدف مع أرسنال بين الجيل الحالي من لاعبي الفريق، متفوقا على سانشيز صاحب الـ 73 هدفا، وثيو والكوت (65 هدفا)، وأرون رامسي (39 هدفا)، ومسعود أوزيل (32 هدفا).