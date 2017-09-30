انضمــت الاسبانيــة غاربينــي موغوروتســا والتشيكيـــة كارولينـــا بليسكوفا المصنفتان اولـى وثالثة الى لائحة المودعات من دورة ووهان الصينية، احدى دورات البرمير الخمس في التنس والبالغة جوائزها مليونا دولار.

وسقطت موغوروتسا في ربع النهائي امام اللاتفية يلينا اوستابنكو (20 عاما)، الثامنة وبطلة رولان غاروس الفرنسية ثاني البطولات الاربع الكبرى، 6-1 و3-6 و2-6، فيما خسرت بليسكوفا امام الاسترالية اشلي بارتي 6-4 و6-7 (3-7) و6-7 (2-7).

وقالت اوستابنكو بعد الفوز «هذه اول مرة اتغلب فيها على المصنفة اولى في العالم، وآمل ألا تكون الاخيرة. اليوم، لم اشعر بالضغط لاني اعرف اني اواجه لاعبة عظيمة. حاولت ان اقدم افضل ما لدي ولعبت بشكل جيد جدا».

من جانبها، صرحت موغوروتسا التي تشكو من اصابة في قدمها اليسرى ابعدتها في الاسبوعين الماضيين عن الملاعب، «قاتلت طوال المباراة التي كانت صعبة. لقد لعبت (اوستابنكو) بشكل جيد ونجحت في الارسال وفي رد الكرات».

وفي المباراة الثانية، اهدرت بارتي، المصنفة 37 عالميا، ثلاث كرات لحسم المباراة في المجموعة الثالثة، لكنها سيطرت على الشوط الفاصل لتحقق انتصارها الأول على مصنفة من بين الخمس الاوليات عالميا.

وكانت بارتي (21 عاما) اقصت البولندية انييسكا رادفانساكا التاسعة والبريطانية جوهانا كونتا الخامسة في مشوار رائع حتى الان.

وقالت «قدمت مباراة جيدة جدا وانا سعيدة للتأهل. انا سعيدة للحفاظ على ارسالاتي وتحقيق النجاح على ارسال كارولينا».

وتلتقي بارتي وجها لوجه في نصف النهائي مع استابنكو الوحيدة الناجية من المصنفات الـ16 الاوليات.

وتأهلت الفرنسية كارولين غارسيا بفوزها على الروسية ايكاترينا ماكاروفا 7-6 (7-3) و6-4، لتلتقي مع اليونانية ماريا ساكاري المتأهلة من التصفيات والفائزة على الفرنسية الاخرى اليزيه كورنيه 7-6 (7-2) و7-5.