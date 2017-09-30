يحل مان سيتي المتألق محليا واوروبيا ضيفا على تشلسي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم اليوم في مواجهة من العيار الثقيل في المرحلة السابعة.

كما يلتقي مان يونايتد مع كريستال بالاس، وتوتنهام مع هادرسفيلد.

ويتصدر مان سيتي الترتيب برصيد 16 نقطة، متقدما بفارق الاهداف على مان يونايتد، وهما الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى الآن، ويأتي تشلسي ثالثا وله 13 نقطة بفارق نقطتين امام توتنهام وليفربول.

يقدم مان سيتي وتشلسي عروضا قوية منذ بداية الموسم، وامتازا حتى الآن بتحقيق انتصارات كبيرة آخرها اكتساح الاول لكريستال بالاس 5-0، والثاني لستوك سيتي 4-0.

وأصبح سيتي أول فريق يسجل 5 أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية من الموسم ذاته منذ أن حقق ذلك بلاكبيرن في موسم 1958/1959 لدوري الدرجة الأولى سابقا.

والاستثناء الوحيد كان بخسارة مفاجئة لتشلسي في المرحلة الاولى امام بيرنلي 2-3.

كما انهما بدآ دوري ابطال اوروبا بطريقة مثالية، فتغلب سيتي على فيينورد روتردام بطل هولندا 4-0 وشاختار دانييتسك الاوكراني 2-0، وتشلسي على قره باخ الاذربيجاني المتواضع 6-0 ثم على اتلتيكو مدريد في عقر داره في الثواني الاخيرة 2-1.

مهمة سهلة لـ «الشياطين»

وينتظر مانشستر يونايتد تعثر جاره في المدينة لكي ينفرد بالصدارة خصوصا انه يخوض مباراة سهلة نسبيا ضد ضيفه كريستال بالاس الاخير.

ويقدم فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بدوره بداية موسم رائعة محليا واوروبيا، وهو عاد الاربعاء الماضي من العاصمة الروسية بفوز كبير على سسكا موسكو 4-1 في دوري الابطال، هو الثاني له بعد ان كان تغلب على بازل السويسري 3-0.

ويتألق المهاجم البلجيكي الجديد روميلو لوكاكو في صفوف مانشستر.

كما يخوض توتنهام، وصيف البطل وصاحب الرابع، مباراة سهلة ضد مضيفه هادرسلفيد الصاعد حديثا يسعى من خلالها الى تشديد الضغط على اصحاب الصدارة.

ويلعب ايضا بورنموث مع ليستر سيتي، وستوك سيتي مع ساوثمبتون، ووست بروميتش البيون مع واتفورد، ووست هام يونايتد مع سوانسي سيتي.