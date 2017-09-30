يخشى مدرب مان سيتي بيب غوارديولا مواجهة مصير الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ الذي أقيل من تدريب الفريق الألماني.

وقال غوارديولا في حواره مع جاري لينكر في «بي بي سي»: «لا أضمن الحفاظ على مركزي في الفريق دون تحقيق بطولات، الموسم الماضي منحني مجلس الإدارة فرصة للبقاء رغم الخروج دون ألقاب، ولكن الآن الأمر صار مختلفا».

وتابع: «لو فشلت في تحقيق الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري فقد لا أستمر مع مان سيتي».

وواصل: «الدوري الإنجليزي بطولة صعبة للغاية، فنحن نتحدث عن 5 أو 6 فرق مرشحة كل موسم للفوز والتتويج باللقب وهناك أكثر من مباراة معقدة ونتائجها يصعب التكهن بها».