أعلن مان سيتي، متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم، ان مهاجمه الدولي الارجنتيني سيرخيو اغويرو اصيب بجروح اثر تعرض سيارة اجرة كان في داخلها لحادث سير في هولندا.

وذكر مان سيتي على موقعه الالكتروني ان مهاجمه «كان في هولندا ليوم عطلة واصيب بجروح». وتابع «سيخضع اغويرو لفحص من اطباء النادي بعد ان تعرض لحادث سير»، لكنه لم يكشف نوع الاصابة وما اذا كانت ستبعده عن الملاعب ام لا.

واوضح متحدث باسم الشرطة في امستردام فران زودرهوكان افرادا من الشرطة حضروا الى المدينة بعد حادث «اصطدام سيارة اجرة بعمود كهرباء». لكنه لم يتمكن من تحديد الاشخاص داخل السيارة لأنهم طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم.

وتابع زودرهوك «نقل ثلاثة اشخاص كانوا في سيارة الاجرة الى احد المستشفيات للمراقبة. لكن لم تكن هناك اصابات خطيرة».