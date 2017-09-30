أعلن نادي كولون صاحب المركز الأخير في الدوري الألماني (بوندسليغا) امس تعاقده مع المهاجم البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو لمدة عام واحد.

وسجل بيتزارو (38 عاما)، المهاجم السابق لبايرن ميونخ وفيردر بريمن، 191 هدفا خلال 430 مباراة في البوندسليغا، وهو رقم قياسي على مستوى إنجازات اللاعبين غير الألمان في البوندسليغا.

وكان كولون قد حسم المشاركة الأوروبية الأولى له خلال ربع قرن، من خلال الموسم الماضي، لكنه يبدو متعثرا بشكل كبير في الموسم الحالي.

ولم يحقق الفريق أي انتصار خلال ست مباريات بالدوري، كما خسر المباراتين اللتين خاضهما حتى الآن ببطولة الدوري الأوروبي.

وبدت معاناة كولون فيما يتعلق بالجانب التهديفي منذ رحيل نجم الهجوم أنطوني موديست إلى الصين، ولا شك في أن الفريق يعلق آماله بشكل كبير الآن على بيتزارو.