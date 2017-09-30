يسعى متصدر الدوري الألماني بوروسيا دورتموند لتعويض خيبته في دوري أبطال أوروبا عندما يحل ضيفا على أوغسبورغ في المرحلة السابعة.

وسقط بوروسيا دورتموند على ارضه امام ريال مدريد الاسباني حامل اللقب 1-3. ويبحث دورتموند عن التمسك بالصدارة والحفاظ على سجله الخالي من الخسارة عندما يحل على اوغسبورغ.

وحقق لاعبو المدرب الهولندي بيتر بوس فوزا ساحقا الاسبوع الماضي على بوروسيا مونشنغلادباخ 6-1، بينها ثلاثية للغابوني بيار-ايميريك اوباميانغ وثنائية لمكسيميليان فيليب، رافعا رصيده الى 19 هدفا في 6 مباريات، فيما اهتزت شباكه مرة يتيمة عن طريق لارس شتيندل. وهذه اول مرة يتصدر دورتموند الترتيب لست مراحل متتالية منذ 2014 عندما حل وصيفا لبايرن.

ويعول دورتموند بشكل كبير على اوباميانغ هداف الموسم الماضي (31) ومتصدر ترتيب النسخة الحالية (8).

وهذه اول مرة ينجح فيها بالتسجيل في اول 6 مباريات في الدوري، ليعادل رقم يوب هاينكيس الذي سجل 9 اهداف لبوروسيا مونشنغلاباخ في 6 مباريات مطلع موسم 1974.

اما هانوفر الرابع فيحل على بوروسيا مونشنغلادباخ التاسع.

ويلعب اليوم فولفسبورغ مع ماينتس، اينتراخت فرانكفورت مع شتوتغارت وهامبورغ مع فيردر بريمن.

إسبانيا

في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني يأمل قطب العاصمة اتلتيكو مدريد البقاء قريبا من المتصدر برشلونة عندما يحل فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ضيفا على ليغانيس الذي يحقق نتائج مميزة حتى الآن وهو يحتل المركز السابع بفارق 4 نقاط فقط عن «لوس روخيبلانكوس».

وسيكون اشبيلية متربصا لأتلتيكو من أجل استعادة المركز الثاني منه وذلك عندما يلتقي مع ضيفه ملقة. كما يلعب ديبورتيفو لا كورونيا مع خيتافي، وليفانتي مع ديبورتيفو الافيس.

إيطاليا

تفتتح المرحلة السابعة من الدوري الايطالي عندما يلتقي اودينيزي مع سمبدوريا، وجنوى مع بولونيا.

فرنسا

يسعى سان جرمان لتعوض تعادله في المرحلة السابقة أمام مونبلييه عندما يستضيف بوردو الثالث في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي.

ورغم البداية القوية لبوردو هذا الموسم، يبدو سان جرمان مرشحا بقوة لتحقيق فوزه السادس وتأكيد تفوقه على منافسه الذي لم يذق طعم الفوز على نادي العاصمـة سوى مرة واحدة في مواجهـاتـهـما الـ16 الأخيرة، علما أن الفوز الأخير لبوردو في «بارك دي برينس» يعود الى 22 اغسطس 2010 (2-1).

وفي المباريات الأخرى، يلعب: نانت - ميتز، رين - كان، غانغون - تولوز، أميان - ليل، ديغون - ستراسبورغ.