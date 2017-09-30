أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم لاعب وسط توتنهام ومنتخب انجلترا لكرة القدم ديلي ألي مباراة واحدة بسبب بسبب حركة الاصبع التي قام بها في المباراة ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم.

وفضلا عن الايقاف، غرم الاتحاد الدولي نجم توتنهام 5 الاف فرنك سويسري (3800 جنيه استرليني).

وأظهرت لقطات تلفزيونية لاعب وسط توتنهام يوجه تحية بأصبعه الاوسط بعد وقت قصير من اصطدامه مع المدافع مارتن سكيرتل. الا ان ألي ادعى ان هذه الحركة كانت موجهة الى زميله السابق في الفريق اللندني مدافع مان سيتي كايل ووكر وليس الى المسؤولين أو أي لاعب سلوفاكي.

وقبلت اللجنة التأديبية لفيفا اعتراف اللاعب البالغ من العمر 21 عاما كون حركته لم تكن موجهة الى الحكم كليمان توربان، ولكنها أصرت على معاقبته.

وسيغيب ألي عن مباراة انجلترا ضد سلوفينيا الخميس المقبل في ويمبلي حيث تحتاج الى نقطتين لحسم تأهلها المباشر الى مونديال روسيا.