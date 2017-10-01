قال وزير الرياضة الكتلوني أن برشلونة وأندية كتلونيا قد تنضم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في حال استقلال كتلونيا عن إسبانيا.



وقد أعلنت الحكومة الإسبانية أن التصويت على استقلال كتلونيا غير قانوني وأن الشرطة ضبطت صناديق الاقتراع.



وقد أصر رئيس الوزراء الإسباني السيد ماريانو على أن الاستفتاء لن يحدث.



وكان خافيير تيباس رئيس الليغا قد أعلن أنه لن تتمكن أندية كتلونيا: برشلونة، إسبانيول وجيرونا من اللعب في الدوري الإسباني في حال حدوث استقلال كتلونيا.



وزير الرياضة الكتلوني تحدث قائلاً "في حالة حدوث الاستقلال، سيتعين على الأندية الكتلونية التي تلعب في الليغا أن تقرر أين يريدون اللعب: في الدوري الإسباني، أو في بلد مجاور مثل إيطاليا، فرنسا أو البريميرليغ".