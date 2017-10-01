ذكرت "دياريو غول" إن النادي الإسباني ريـال مدريد كان يخطط لتقديم عرض للنادي الفرنسي باريس سان جيرمان لضم إدينسون كافاني في يناير القادم.



النادي الملكي كان سيحاول استغلال خلاف كافاني مع نيمار وتقديم عرض للتوقيع معه في سوق الانتقالات الشتوية القادمة وذلك بعد خلافاته الأخيرة مع نيمار التي خرجت للعلن.



وبحسب ذات المصدر، فإن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو قد عارض الفكرة بشدة، ومنع إدارة الفريق من التحرك في هذا الاتجاه، مؤكداً رغبته في مواصلة اللعب إلى جانب كريم بنزيما الذي يتعافي حالياً من إصابة في الركبة.



وأكد المصدر أن "رونالدو يعارض أيضاً فكرة التوقيع مع روبرت ليفاندوفسكي لنفس السبب".