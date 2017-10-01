أعلن فريق كليفلاند كافالييرز المنتمي لدوري رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين "NBA"، عن انضمام اللاعب دواين ويد إلى صفوفه قادماً من فريق شيكاغو بولز.



وانضم ويد، الذي فاز باثنين من ألقابه الثلاثة في الدوري مع ليبرون جيمس عندما كانا يلعبان في ميامي هيت من 2010 وحتى 2014، إلى كافالييرز الذي بلغ النهائي في أخر ثلاثة مواسم وحصد اللقب في 2016.



وقال ويد الفائز بجائزة أفضل لاعب في النهائي عندما نال لقبه الأول في 2006 في بيان "لا يوجد مكان أفضل من هنا لمواصلة اللعب على أعلى مستوى، كليفلاند يؤمن بموهبتي وبما يمكنني تقديمه لفريق ينافس على اللقب كلاعب وقائد".



وأضاف "أتطلع للانضمام واللعب مع أخي ليبرون، فزنا بلقبين سوياً ونتمنى الفوز باللقب الثالث".