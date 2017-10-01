منذ الإعلان عن مواجهة تجمع بين النجمين رومان رينز وجون سينا في مهرجان نو ميرسي 2017، وجماهير المصارعة الحرة تتساءل عن سبب إقدام إدارة wwe على تقديم مثل المواجهة التي يمكن أن تحدث في مهرجان كبير مثل راسلمينيا.



ولكن يبدو أن wwe أرادت أن من هذه المواجهة بين سينا ورينز، أن تبعث برسالة خاصة إلى جماهير المصارعة الحرة حول العالم.



وعنوان هذه الرسالة هي “تسليم الراية”، فبعد سنين طويلة من كون جون سينا هو واجهة اتحاد wwe الأولى، حان الوقت ليصبح رومان رينز هو ذلك الشخص الذي يحمل الراية بعد جون سينا.



وينبع هذا من اقتناع تام من جانب فينس مكمان رئيس wwe ان رومان رينز هو الواجهة الجديدة للاتحاد بعد سينا.



يشار إلى أن رجل الاتحاد يعامل بشكل خاص في الكواليس مثلما هو الحال مع أندرتيكر وبروك ليسنر وجون سينا.