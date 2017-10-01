في أوائلِ القرن العشرين، كان اللباس المعتمد لحكام المباريات هو قميص أبيض مع ربطة عنق بشكل فراشة سوداء، وقلنسوة تشبه القبعة، ولكنه كان محطَّ سخرية الجميع.



وفي العام 1920 قرّر حكم يُدعى: "لويد أولد" - ونتيجة لتمرير الكرة إليه بالخطأ على اعتبارهِ أحد اللاعبين، وعدم تمييزه على أنه الحكم - بأنَّ الوقت قد حان لتغيير لباس الحكّام.



بعد سنة، ظهر الحكم في أحد المباريات مُرتدياً قميصاً قد تمّ تخطيطه بالأبيض وأسود، وهو الزّي الذي استمرَّ سائداً رغم نظرة الجماهير المستهجنة للباس الجديد في ذلك الوقت.



لاحقاً أدركوا أن هذا اللباس حلَّ مشكلة التمييز بين اللاعبين والحكام على أرض الملعب خلال المباريات، وأستمر الأمر حتى العام 1977 عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA توحيد زي الحكام حول العالم ليشمل الأمر الاتحاد الأمريكي ودوري الـNBA.



ولكن حتى يومنا هذا لا يزال حكام الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية NFL يرتدون تلك القمصان الكلاسيكية.