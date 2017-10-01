يواجه المنتخب الإسباني خطر الإيقاف من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” بسبب الأوضاع السياسية المضطربة داخل اسبانيا وبالضبط داخل كاتالونيا .



وقالت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية أن الفيفا سيمنع المنتخب الإسباني من اللعب دولياً إذا أصر نادي برشلونة عن إنفصال كاتالونيا عن إسبانيا .



وسيجرى إستفتاء الإستقلال الكتالوني يوم الأحد القادم ، ويدعم أغلب لاعبي برشلونة الذين يلعبون بالمنتخب الإسباني خيار الإنفصال .



ومن المنتظر أن يخرج برشلونة الدوري الإسباني ، في حالة إنفصال كاتالونيا عن إسبانيا ، حيث سينتقل إلى دوري آخر ، أو اللجوء لتنظيم دوري كاتالوني .