تقام المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم على وقع الخسارة المدوية لبايرن ميونيخ في مسابقة دوري ابطال اوروبا على ارض باريس سان جرمان وما نتج عنها من إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويأمل البافاري حامل اللقب في المواسم الخمسة الماضية، في استعادة توازنه سريعا، علما بأنه تعادل مع فولفسبورغ 2-2 في المرحلة الماضية.

ويحل العملاق الاحمر على هيرتا برلين محاولا تجاوز الأزمة القارية والداخلية.

وسيحاول هوفنهايم الثاني الإبقاء على رصيد فرايبورغ الخالي من اي فوز وتعميق جراحه عندما يحل عليه اليوم.

وتبدو مهمة لايبزيغ، سادس الترتيب بفارق ست نقاط عن دورتموند، سهلة خارج ارضه عندما يحل على كولن الاخير الذي احرز اولى نقاطه في المرحلة الماضية بتعادله مع هانوفر. وفشل لايبزيغ للمرة الثانية في تحقيق فوزه الاول بدوري الأبطال، عندما عاد من ضجيج اسطنبول خاسرا بثنائية امام بشيكتاش.

وخضع مهاجمه الدولي تيمو فيرنر لاستشارة طبية بعد عودته بسبب الاعياء الذي شعر به خلال المباراة نتيجة الضجيج الذي تسبب فيه جمهور الفريق المضيف.

وخيم التعادل على مباراة شالكه مع ضيفه باير ليفركوزن 1-1 في افتتاح المرحلة.

وعجز شالكه عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، فرفع رصيده الى 10 نقاط من 7 مباريات، بفارق نقطتين عن ليفركوزن الثامن.

وفي الدوري الفرنسي سجل مونبلييه هدفا في الوقت القاتل منحه التعادل مع مضيفه موناكو حامل اللقب 1-1 في افتتاح المرحلة الثامنة. وعجز موناكو عن تعويض هفوته القارية، ودخل إلى المباراة بمعنويات مهزوزة تماما بعد الهزيمة القاسية التي مني بها الثلاثاء على أرضه ضد بورتو البرتغالي 0-3، وهي نفس النتيجة التي تحققت عندما خسر نهائي المسابقة القارية عام 2004 أمام الفريق ذاته.

وسجل موناكو هدفه عن طريق المهاجم الكولومبي الدولي راداميل فالكاو(38). وهذا الهدف الثاني عشر من 13 تسديدة لفالكاو في 8 مباريات هذا الموسم. وفي الوقت القاتل سجل السنغالي المخضرم سليمان كمارا هدف التعادل لمونبلييه.