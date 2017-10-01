عادل هاري كين مهاجم توتنهام رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد ولاعب مان يونايتد السابق، بعدما سجل هدفين أمام هيديرسفيلد في المباراة التي انتهت 4 ـ 0 لصالح السبيرز في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل كين هدفين ضد هيديرسفيلد وزميله بن دافيز الثالث وسيسوكو الرابع، ليصل عدد أهداف هاري في البطولة إلى 84 هدفا، معادلا بذلك عدد أهداف صاروخ ماديرا مع الشياطين الحمر في البريمييرليغ.

وبحســب إحصائيــة موقع «سكواوكا»، فإن كين لعب 123 مباراة في الدوري الإنجليزي وسجل 84 هدفا،

بينما خاض رونالدو 196، وسجل العدد ذاته من الأهداف.

كما يعد هذا الهدف رقم 13 لكين في شهر سبتمبر المنقضي، وهو أفضل معدل تهديفي له في شهر ميلادي واحد خلال مسيرته الكروية مع توتنهام.

ويتصدر كين هدافي الدوري الإنجليزي الحالي بالتساوي مع الإسباني ألفارو موراتا لاعب تشلسي، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مان سيتي، والبلجيكي روميلو لوكاكو هداف مان يونايتد.

كما يمتلك هاري 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا، بصدارة هدافي البطولة بعد مباراتين فقط ضد بوروسيا دورتموند الألماني وأبويل نيقوسيا القبرصي.