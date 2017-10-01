تشهد المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم قمتين تجمع الأولى يوڤنتوس بطل المسابقة في المواسم الستة الأخيرة، ومضيفه اتالانتا ويلتقي في الثانية ميلان مع روما وصيف البطل. وأهمية هاتين القمتين تنبع من كونهما تأتيان بعد أيام قليلة من مشاركة الفرق الأربعة في الجولة الثانية من المسابقتين الأوروبيتين دوري الأبطال ويوروبا ليغ.

وتتركز الأنظار في هذه المرحلة بشكل خاص على قمة ميلان السادس وضيفه روما الخامس (لكل منهما 12 نقطة). وقد يكون انتر ميلان الثالث بفارق نقطتين فقط عن فريقي الصدارة، اكثر راحة من الآخرين كونه سيلعب في ضيافة الوافد الجديد بينيفنتو، الوحيد الذي لم يضع في حسابه اي نقطة في المباريات الست السابقة ولم يسجل الا هدفا واحدا مقابل 16 هزت شباكه. وتختتم المرحلة اليوم بثلاثة لقاءات اخرى تجمع كييفو مع فيورنتينا، وسبال مع كروتوني، وتورينو مع فيرونا.

ألمانيا

تخطى بوروسيا دورتموند خيبته الاوروبية وابتعد بصدارة الدوري الألماني بفوزه على مضيفه اوغسبورغ 2-1 امس في المرحلة السابعة.

وحافظ دورتموند على سجله خاليا من الخسارة على الصعيد المحلي فرفع رصيده الى 19 نقطة، بفارق 5 نقاط عن هوفنهايم الثاني و4 نقاط عن بايرن ميونيخ الثالث وبطل المواسم الخمسة الماضية اللذين يحلان ضيفين على فرايبورغ وهرتا برلين اليوم على التوالي.

وفاز اينتراخت فرانكفورت على شتوتغارت 2-1. كما فاز بوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه هانوڤر 2-1. وتعادل فولفسبورغ مع ضيفه ماينتس 1-1.

فرنسا

واصل باريس سان جرمان نتائجه القوية واضاف ضيفه بوردو الى لائحة ضحاياه بعد ان اكتسحه 6-2 في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي. وتناوب على تسجيل اهداف سان جرمان كل من البرازيلي نيمار (4 و40 من ركلة جزاء) والاوروغوياني ادينسون كافاني (12) والبلجيكي طوماس مونييه (21) والألماني يوليان دراكسلر (45) وكيليان مبابي (58)، وسجل لبوردو السنغالي يونس سنخاري (31) والبرازيلي مالكوم (90 من ركلة جزاء). وعزز سان جرمان صدارته فرفع رصيده الى 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط امام موناكو حامل اللقب والذي تعادل مع مونبلييه اول من امس في افتتاح المرحلة.