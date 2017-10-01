الألماني سيباستيان فيتل وصيف ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد سينطلق من المركز الاخير في جائزة ماليزيا الكبرى بعد تعرض سيارته فيراري لمشكلة ميكانيكية في الفترة الأولى من التجارب الرسمية التي تصدرها البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس).

ولم ينجح فيتل، بطل العالم اربع مرات، والذي يحاول تعويض الفارق مع هاميلتون المتصدر (بفارق 28 نقطة)، في إنهاء لفة واحدة على حلبة سيبانغ.

واضطر فيتل بين الفترة الثالثة من التجارب الحرة والتصفيات المؤهلة، الى تبديل محركه المتضرر من سباقه الأخير في جائزة سنغافورة الكبرى قبل أسبوعين بعد خلل في النظام الكهربائي.

وتأخر فيتل بالدخول الى الحلبة في الفترة الأولى، لكنه عاد بسرعة إلى مرآب الفريق الايطالي شارحا معاناته مع شاحن التوربو، ليفشل في التأهل الى الفترة الثانية وينطلق بالتالي أخيرا.

وبعد خروج فيتل، تصدر هاميلتون الفترة الثالثة الحاسمة بفارق ضئيل عن الفنلندي كيمي رايكونن، السائق الثاني في فيراري، فيما حل الهولندي الشاب ماكس فيرشتابن (ريد بول تاغ هيوير) ثالثا بزمن 1:30.541 د وزميله الاسترالي دانيال ريكياردو رابعا، فيما حل سائق مرسيدس وثالث الترتيب العام الفنلندي فالتيري بوتاس خامسا.

وقال هاميلتون «لم تكن لدينا أية فكرة كيف ستجري الأمور وأنا آسف لما حدث لسيباستيان، لأنه كان سريعا خلال التجارب، لكننا نجحنا في قلب الأمور بطريقة ما».