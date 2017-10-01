واصل فريقا مان سيتي ومان يونايتد صراعهما على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوز الأول على مضيفه تشلسي 1-0 وفوز يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 4-0 امس في المرحلة السابعة من المسابقة.

ويقتسم سيتي ويونايتد الصدارة برصيد 19 نقطة لكل منهما ولكن سيتي يتفوق بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد تشلسي حامل اللقب عند 13 نقطة في المركز الرابع.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج معقل نادي تشلسي اللندني يدين سيتي بالفضل في هذا الفوز لنجمه البلجيكي الدولي كيفين دي بروين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (67).

وعلى ملعب اولد ترافورد حسم مان يونايتد الفوز دون عناء حيث تقدم الإسباني خوان ماتا بهدف في الدقيقة الثالثة وتكفل لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و49 قبل أن يختتم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل في الدقيقة (86). وتزايدت أوجاع كريستال بالاس حيث ظل الفريق بلا رصيد من النقاط في المركز العشرين الأخير بعد تعرضه للهزيمة السابعة على التوالي. كما خسر كريستال للمرة الثالثة على التوالي تحت قيادة روي هودجسون المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي بعد الخسارة أمام ساوثبمتون 1-0 وأمام مان سيتي 5-0. وعلى ملعب جالفارم ستاديوم واصل هاري كين تألقه التهديفي، وسجل ثنائية قاد بها توتنهام إلى الفوز على مضيفه هيديرسفيلد 4-0. ورفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد هيديرسفيلد عند تسع نقاط في المركز العاشر. وفي مباريات أخرى، فاز ستوك سيتي على ساوثمبتون 2-1. وتجاوز وست هام ضيفه سوانسي 1-0. وتعادل وست بروميتش البيون مع واتفورد 2-2، وبورنموث مع ليستر سيتي سلبيا.