احتفل ناتشو مونريال جناح أيسر فريق أرسنال بحدث تاريخي بالنسبة له، خلال مباراة برايتون أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مونريال الهدف الأول للفريق اللندني بعد مرور 16 دقيقة، لينهي أرسنال الشوط الأول متقدما على ضيفه.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن هذا الهدف هو الأول لمونريال في ملعب الإمارات ببطولة الدوري، والأول له منذ 136 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ولفتت شبكة «سكواكا» إلى أن الهدف الأخير لناتشو مونريال كان منذ 1660 يوما في مباراة سوانزي سيتي في 16 مارس 2013.

يذكر أن ناتشو انضم إلى صفوف أرسنال قادما من ملقة الإسباني في يناير 2013.