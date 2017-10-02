وصل نيمار دا سليفا، نجم نادي باريس سان جرمان، إلى 300 هدف في كل المنافسات التي خاضها، منذ بداية لعبه كرة القدم بطريقة احترافية.

يشار إلى أن نيمار سجل هدفين رائعين من ضربة حرة وركلة جزاء، في فوز باريس سان جرمان على بوردو بنتيجة 6-2 في الجولة الثامنة من دوري الفرنسي.

وبهذا سجل نيمار 136 هدفا بقميص سانتوس، و105 بقميص برشلونة، و52 بقميص منتخب البرازيل و7 بقميص باريس سان جرمان.

وكان باريس قد ضم نيمار من برشلونة بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة، بعد انتهاء 8 جولات منذ بداية المسابقة.