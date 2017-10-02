أصيب 18 من مشجعي ليل منهم 3 في حال حرجة اثر سقوط سياج فاصل في ملعب اميان ما ادى الى توقف مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي.

وتوقفت المباراة بعد تعرض نحو 18 من مشجعي الاخير لجروح اثر سقوط السياج الفاصل بين المدرجات وارض الملعب.

وانهار السياج حين كان مشجعو ليل يحتفلون بافتتاح فريقهم التسجيل عبر فودي بالو-توريه، فوقع عدد منهم ارضا على جانب الملعب وتعرضوا للدوس من رفاقهم.

ودخل الطاقم الطبي بسرعة الى مكان الحادث لاسعاف المصابين، حيث تم الاعلان عن وقوع 18 جريحا، حال ثلاثة منهم خطرة.

وأعلن ممثل رابطة الدوري الفرنسي ان المباراة لن تستأنف.